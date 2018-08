Magazine Gustavo Mioto e Hugo & Guilherme fazem show no projeto Deu Praia Nomes de destaque no sertanejo universitário se apresentam a partir das 16 horas neste domingo

Sensação do sertanejo, o paulista Gustavo Mioto (foto) é a principal atração deste domingo no palco do projeto Deu Praia. No repertório do show, os principais sucessos do artista, como 3 da Manhã, Onde Cabe Dois, Relógio, Contramão e Impressionando os Anjos. Outra atração na programação do dia é a dupla Hugo & Guilherme, que promete repertório de modão. Os port...