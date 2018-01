Gustav Ritter disponibiliza mil vagas em Música, Dança e Teatro

Para quem decidiu aprender uma nova habilidade artística como meta de 2018, o Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter oferece a oportunidade de desenvolver talentos em Dança, Música e Teatro. A unidade está ofertando mil vagas com inscrição entre o dia 4 de janeiro de 26 de janeiro (música) ou 31 do mesmo mês (dança e teatro).

Apesar de ser exigido um teste inicial, não é necessário ter qualquer tipo de experiência com a área escolhida. A prova de aptidão é realizada para avaliar, em cada caso, se o aluno se adaptará às aulas, como observando memorização, percepção e reprodução de sons para a música, ou o exame com fisioterapeuta para a dança, que confere a musculatura, articulações e flexibilidade dos candidatos.

Opções

Os instrumentos musicais tocados na escola são violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, contrabaixo elétrico, guitarra, violão erudito, violão popular, canto erudito, canto popular, piano, teclado, bateria, flauta transversal, clarinete, saxofone, trompete, trombone, tuba, eufônio, flauta doce e espineta. Aulas de Orquestra, Grupo de Choro, Banda Sinfônica e diversos outros fazem parte do currículo. A idade mínima para a matrícula é de nove anos, e o curso será iniciado no dia 5 de março.

No Núcleo de Teatro, crianças a partir de seis anos, adolescentes e adultos podem participar das oficinas de interpretação teatral, iniciação ao teatro, teatro infantil, expressão corporal, dinâmica de grupo, formação do ator, produção de espetáculos e mais. Já em Dança, alunos de cinco a 24 anos podem aprender jazz, balé clássico e danças urbanas. O começo das aulas de ambos será no dia 20 de fevereiro.

Confira os detalhes para matrícula:

Local: Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 237, Setor Campinas

Horários: 8h às 12h e 13h às 18h

Documento requisitado: Identidade ou certidão de nascimento

Valor: R$ 15

Informações: (62) 3201-3004 ou 3201-3027