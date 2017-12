Guru que benzeu Temer erra as dezenas da sorte para a Mega da Virada

O pai de santo carioca Roberval Uzêda, conhecido como Pai Uzêda, ganhou cinco minutos de fama ao subir no palco da convenção nacional do MDB para abraçar o presidente da República Michel Temer, benzer o político e "tirar os trabalhos de macumba" contra ele, no dia 19 de dezembro.

Em entrevista ao site Metrópoles, o religioso, que ficou hospedado em um hotel no centro da capital federal e com as despesas pagas pelo partidodisse ter encontrado na época três cabeças de burro e oito bonecos vodus escondidos nos jardins e na área de segurança da residência oficial da Presidência da República.

Não contente com toda essa exposição, Pai Uzêda voltou à mídia afirmando que sabia os números que seriam sorteados na Mega histórica da Virada que teve um prêmio de R$ 306 milhões. Ele chegou a compartilhar cinco dezenas que seriam sorteadas. Os números entregues por ele foram 11 – 13 – 33 – 39 – 42.

O problema que no sorteio que aconteceu na noite deste domingo (31), os números da Mega-Sena da Virada foram 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37. Ele chegou a bater na trave em duas dezenas, mas no fim não acertou nenhuma!

Fique tranquilo, Pai Uzêda. A missão era difícil mesmo. Já que segundo à matemática e à estatística, para quem joga seis dezenas, a chance de ser sorteado é de uma em 50.063.860. Já para quem aposta 15 números, a chance sobe para 1 em 10 mil.