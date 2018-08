Magazine Guitarras pouco econômicas

Com um jejum um pouco menor, a Aurora Rules, criada em 2008, não lançava nada havia quatros anos – desde o EP Ideal de Nós (2014). A demora se deu no processo de pré-produção, gravação, mixagem e masterização do novo álbum, que por enquanto chega ao mercado apenas na versão digital. No total, Adentre o Labirinto (Estúdio Resistência) é composto por 12 faixas inéditas...