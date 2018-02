Guillermo Del Toro é premiado pelo Sindicato dos Diretores

O diretor mexicano Guillermo Del Toro foi eleitor o melhor diretor no Directors Guild Awards, prêmio concedido pelo Sindicato dos Diretores de Hollywood, por seu trabalho em A Forma da Água, que recebeu 13 indicações ao Oscar.



Jordan Peele (Corra!) foi o melhor diretor estreante, Reed Morano levou a melhor direção de drama pelo episódio Offred em The Handmaids Tale, e Jean-Marc Vallée foi laureado melhor diretor de minissérie ou telefilme por Big Little Lies.



Confira os indicados no Director's Guild Awards:



MELHOR DIREÇÃO



Guillermo del Toro - A Forma da Água



Greta Gerwig - Lady Bird - É Hora de Voar



Martin McDonaugh - Três Anúncios para um Crime



Christopher Nolan - Dunkirk



Jordan Peele - Corra!





MELHOR DIREÇÃO DE ESTREANTE



Jordan Peele - Corra!



Geremy Jasper - Patti Cake$



William Oldroyd - Lady Macbeth



Taylor Sheridan - Terra Selvagem



Aaron Sorkin - A Grande Jogada







Autor de Hellboy e O Labirinto do Fauno, Del Toro vem sendo comparado a outros cineastas mexicanos premiados como Alejandro González Iñárritu (Birdman, O Regresso) e Alfonso Cuarón (Gravidade).