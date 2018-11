Magazine Guilherme & Santiago são a principal atração de festival sertanejo

Música sertaneja, churrasco e cerveja são uma mistura para deixar qualquer goiano animado. A fórmula é a aposta da primeira edição do Fogo de Chão Festival Sertanejo, que será realizado neste domingo, a partir das 17 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás. A principal atração da festa é a dupla Guilherme & Santiago (foto), que traz no repertório sucessos como Orgulho ...