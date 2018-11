Magazine Guia de viagem para a mulher independente

Foi-se o tempo em que viajar era algo para se fazer somente com amigos ou família. Atualmente, vem crescendo de forma considerável o número de pessoas que viajam sozinhas, em especial as mulheres. Uma pesquisa do Ministério do Turismo revelou que 17,8% das brasileiras pretendem viajar sozinhas, contra apenas 11,8% dos homens. Mesmo assim, podem surgir dúvidas para as tu...