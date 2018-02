Grupos fazem dobradinha dos anos 1980 e 1990

Os sons das décadas de 1980 e 1990 estão no cardápio musical do Taberna Music Pub nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, com as bandas Mákina e Versário (foto), respectivamente. As apresentações destacam repertórios com pegada pop e roqueira, representando o que mais foi tocado nas rádios no final do século 20.

Dando destaque aos entusiastas oitentistas, a Mákina reúne peças do rock and roll clássico nacional e internacional, e o pop rock. Nos vocais está Tony Gidrão, que traz na bagagem mais de 20 anos na história da arte, no baixo está Deidão Ramos, nas guitarras, Michel Aguiar e na bateria, Rafael Branco.

Riffs impactantes e melodias certeiras fazem parte das características da Versário, que recentemente lançou seu trabalho de estreia em estúdio, o disco Cafeína. No início deste década, a banda já havia lançado lançou o EP Versário ao Vivo e Sem Cortes, projeto que também foi divulgado em DVD. Também recentemente, a banda lançou no YouTube o videoclipe da canção Vértices, produzido pelos próprios componentes, Arthur Andraus, David Lacerda e Osmar Netto.

SERVIÇO

Shows: Bandas Mákina e Versário

Data: Sexta-feira, a partir das 21 horas

Local: Taberna Music Pub (Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista)

Ingresso: R$ 30. Valor sujeito a alteração de acordo com o horário e a demanda

Informações: 99692-0505