Grupos artísticos ocupam terreno da Rua 57 para lembrar os 30 anos do acidente do césio 137

Rua 57, nº 60, Centro. Enquanto músicos extraem sons de elementos incomuns, como uma placa de rua ou uma radiografia, bailarinos nus dançam em círculos, se espremem em barris de lata e coçam o corpo iluminados por um brilho azul. A memória de Goiânia e das vítimas do acidente do césio 137 ocorrido há 30 anos, em 13 de setembro de 1987, serve de trama para a intervenção cênica dos grupos Vida Seca e ¿Por quá? Grupo de Dança. Sob direção da coreógrafa Lina Reston, o espetáculo foi lançado no próprio terreno baldio da região Central, próxima ao antigo Mercado Popular, quando se completaram 20 anos do acidente. Os artistas apresentam a performance novamente hoje, às 20 horas, no mesmo local, com uma nova roupagem.

Como um ato artístico e político, a atividade faz parte da mobilização Césio 30 anos: Eu Também Sou Vítima, desenvolvida pelo Fórum Permanente Sobre o Acidente com o Césio 137. Os grupos realizam apresentações de dança e música com a presença de diversos artistas convidados, como Anna Behatriz Azevêdo, Danilo Roselem, Danuza Araújo, Flávio Henrique Guimarães, Ricardo Roqueto, Thiago Verano, entre outros. Depois ainda será exibido o curta-metragem Algo do Que Fica, de Benedito Ferreira, filmado no lote da Rua 57.

“Vamos seguir falando sobre a memória e as vítimas do césio 157. Não podemos deixar que a população se esqueça desse episódio tão triste na história de Goiás”, aponta a coreógrafa e bailarina do ¿Por quá?, Luciana Celestino. Desde 2007, quando os 20 anos foram lembrados, a profissional segue desenvolvendo trabalhos artísticos e culturais em releitura poética e crítica do acidente. Em 2011, em parceria com o Vida Seca, o grupo criou uma videoarte com direção de Michael Valim, disponível no canal do YouTube da companhia.

“Para a videodança, tivemos que pegar todo um trabalho criado para se apresentar ao ar livre, e levá-lo para as lentes de uma câmera. Trata-se de uma remontagem muito importante para o trabalho”, afirma Luciana. No ano passado, às vésperas dos 30 anos do acidente, a banda Vida Seca transpôs a performance e lançou mais um disco e um espetáculo, ambos intitulados Rua 57, nº60, que serão apresentados hoje. “Música e dança se misturam para contar algo que marcou profundamente a população. É uma convergência de pesquisas e de aproveitamento de espaços”, reflete.

SOM

Segundo álbum de estúdio do grupo Vida Seca, Rua 57, nº60 apresenta uma reflexão sonora, quase experimental, sobre o acidente radiológico. Ao exploração novos timbres e sonoridades, como o lixo e a sucata, aliada às influências da música pop e contemporânea, a banda cria uma estranheza e complexidade de sons. O resultado são ruídos que ora urdem, incomodam, ora pulsam e se integram. “Na apresentação de hoje, queremos mostrar o álbum com uma nova cara, com recentes arranjos criados pelo grupo”, explica o instrumentista do grupo, Igor Zargov.

Para os componentes do Vida Seca, o disco é uma espécie de lembrança do ocorrido. Pirenopolino, Zargov ainda era criança quando viu eclodir as primeiras notícias sobre o acidente. Quando visitava Goiânia, sentia a atmosfera de medo que assolava os moradores da capital, principalmente do Centro. “É uma lembrança muito forte. O césio 137 e os personagens que o ilustram sempre foram repletos de histórias e lembranças. Resolvemos pegar tudo que essas pessoas passaram e levar para os sons, a música, o barulho dos instrumentos”, reflete.