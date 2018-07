Magazine Grupo Zabriskie faz apresentação gratuita em shopping Personagens Juca Mole e Ana Banana estão em espetáculo apresentado no projeto Teatro no Garden

Os personagens Juca Mole e Ana Banana (foto) são as atrações do Garden Festival, nesta terça-feira, às 19h30, no shopping Flamboyant. No palco, o grupo de Teatro Zabriskie traz o espetáculo Uma História de Amor ou um Rato Astronauta (foto), que de maneira divertida apresenta confusão entre os dois amigos, cada um querendo apresentar diferentes versões para o enredo...