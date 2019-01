Magazine Grupo Zabriskie apresenta peça “Nem Um Nem Outro” em Goiânia Encenação no palco do Teatro Sesi retoma famosos personagens Juca Mole e Ana Banana

O Grupo Zabriskie de Teatro leva ao palco do Teatro Sesi nesta terça-feira, às 20 horas, o espetáculo infantil Nem Um Nem Outro. No espetáculo, a trupe retoma as peripécias dos personagens Juca Mole e Ana Banana durante as férias da garotada. A classificação etária do espetáculo é livre e a entrada pode ser adquirida na portaria em troca de dois quilos de alimentos ou ...