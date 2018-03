Grupo Zabriskie abre temporada 2018 com “A Hora do Espanto”

O espetáculo 2016 – A Hora do Espanto será apresentado nesta sexta-feira (2), às 20 horas, pelo Zabriskie Teatro. O texto ganha o palco da sede do grupo, no Setor Pedro Ludovico, e terá reapresentação no sábado, no mesmo horário. De autoria da companhia, a peça questiona o medo que assombra o cidadão nos tempos de hoje e a violência que a sociedade enfrenta. A trama se situa 20 anos depois das medidas adotadas pelo governo federal em 2016.

Dois personagens com máscaras de bufões, moradores de rua – um ex-engenheiro petroquímico e uma ex-professora –, buscam esperança para sua sobrevivência do lado de fora do muro de um condomínio climatizado, um local só para os políticos e os mais ricos. O objetivo do espetáculo, de acordo com a trupe, é convidar os espectadores para uma reflexão sobre a história no aqui e agora.

Com 25 anos de existência, a companhia foi criada pela atriz e diretora Ana Cristina Evangelista, que buscava concretizar sua paixão pelo teatro da forma em que mais se sentia à vontade, cerca de muitas pessoas. “Eu poderia ter me inspirado na carreira da minha amiga Cida Mendes, que faz a personagem Concessa em um monólogo, sucesso por todo Brasil. Mas gosto de gente, sempre tive um jeito gregário”, diz Ana Cristina.

Em sua trajetória, convidando várias pessoas para participar do projeto, ela conheceu Alexandre Augusto há 19 anos. Desde então, eles firmaram uma parceria que resultou em diversos projetos, entre eles o trabalho com teatro de máscara, que é o caso de A Hora do Espanto. Formada em Psicologia e Letras, Ana Cristina chegou a ministrar aula na Universidade Federal de Goiás (UFG), no curso de Artes Cênicas, onde Alexandre foi seu aluno.

Com criação e atuação de Alexandre e Ana Cristina, o espetáculo A Hora do Espanto é um texto de comédia della arte que reproduz o momento político pós-impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. “Nunca imaginei que isso iria acontecer, por isso a peça voltou em cartaz. O ano de 2016 não pode ser esquecido, já que estamos em ano de eleição”, relata Ana Cristina. (Angélica Oliveira é estagiária do convênio entre a PUC-GO e o Grupo Jaime Câmara)

SERVIÇO

Espetáculo: A Hora do Espanto

Companhia: Grupo Zabriskie Teatro

Data: Sexta-feira e sábado, às 20 horas

Local: Zabriskie Teatro (Alameda Antônio Martins Borges, nº 121, Setor Pedro Ludovico, próximo à 4ª Radial e ao

Terminal Isidória)

Ingresso: R$ 20 (inteira). Preço promocional para moradores do Setor Pedro Ludovico - R$ 5

Informações: 98124-2498 e 99311-0081