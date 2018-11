Magazine Grupo Umbando lança segundo CD com trabalho autoral Novo álbum contém 11 novas canções próprias, lançadas nesta quarta-feira no CCUFG

O grupo Umbando lança o segundo álbum da carreira nesta quarta-feira (7), às 20 horas, no Centro Cultural UFG (CCUFG). O valor da entrada é R$ 20 (inteira e dá direito a um CD da banda) ou R$ 10 (meia-entrada). Com 11 canções autorais, o repertório do novo trabalho é bem eclético e possui influências dos ritmos africanos, orientais, europeus, entre outros. ...