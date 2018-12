Magazine Grupo Teatro que Roda estreia espetáculo em Goiânia Nova produção da companhia sobre existência e resistência feminina no cangaço terá dez apresentações até dia 21

As ruas de Goiânia vão ser ocupadas a partir desta semana com dez apresentações do mais novo espetáculo do grupo goiano Teatro que Roda. A estreia de Donde Estão as Estrelas será nesta quinta-feira (6), às 15h30, em plena Avenida Anhanguera, esquina com a Rua 7, no Centro da capital. Completando 15 anos de estrada e listando mais de 500 apresentações por quase t...