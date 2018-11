Magazine Grupo Teatro GTI apresenta espetáculo infantil no Teatro Sesc Centro

O grupo goiano Teatro GTI apresenta o espetáculo infantil Histórias para Sonhar Acordado neste sábado (24), às 15 horas, no Teatro Sesc Centro. Quatro fábulas são contadas com muita música, cantos populares e adereços, caso de João e Maria, Rapunzel, Cinderela e Os Músicos de Bremen, obra que originou Os Saltimbancos, de Chico Buarque. No palco, andarilhos a...