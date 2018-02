Grupo Regional Glória homenageia Adoniran Barbosa

O Grupo Regional Glória leva, nesta terça-feira, às 20 horas, para o palco do Teatro Sesi, o show Encalacrado, em homenagem a Adoniran Barbosa. Título de uma das últimas composições do sambista, a canção puxa um repertório que será interpretada por convidados do grupo vindos de Goiânia e de Brasília. Entre os sucessos consagrados do compositor estarão ainda Samba do Arnesto, Saudosa Maloca, Tiro ao Álvaro, As Mariposas, Iracema, Despejo na Favela, Torresmo à Milanesa, Luz da Light, Encalacrado, entre outros.

Formado em 2003, o Regional Glória nasceu partir do encontro de grandes amigos e parceiros, que além da música têm em comum o “sentimento pelas coisas verdadeiramente brasileiras”, como eles gosta de divulgar, além de paixão unânime pelo compositor Noel Rosa, o chamado poeta da Vila.

Há 13 anos, José Mauro (violão), Ademar Angelo (clarinete e sax), Eduardo Dias (voz), e Cesar Gazolla (pandeiro e percussão) se reúnem para tocar e cantar em animadas rodas de samba em diversos pontos da cidade. Todo fim de semana, o regional anima as tardes do tradicional Bar Glória, de onde vem o nome do grupo. Esta será a segunda vez do grupo no Teatro Sesi. Em 2017, o Regional fez o show de lançamento do seu primeiro disco Coisas Nossas.

SERVIÇO

Show: Grupo Regional Glória

Data: Terça-feira, às 20 horas

Local: Teatro Sesi (Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva)

Ingressos: Doação de 2 kg de alimentos ou um livro literário. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente na bilheteria do teatro.

Informações: 3269-0800