Grupo reapresenta texto do dramaturgo José Triana

O grupo Máskara apresenta neste sábado e neste domingo, sempre às 20 horas, o espetáculo A Noite dos Assassinos. A apresentação, que tem classificação indicativa de 14 anos, será realizada no teatro do Centro Cultural UFG. O texto, do dramaturgo José Triana, foi montado pelo grupo e apresentado pela primeira vez em janeiro, também no espaço cultural da universidade.

A obra de Triana proporciona um cruzamento entre o teatro de improviso e o teatro clássico. A história remonta a 1950, em Cuba, antes da Revolução de 1959, quando três irmãos, Cuca, Beba e Lalo, já adultos, se encontram no porão de sua casa para encenar o assassinato de seus próprios pais. O espectador é instigado a questionar se a encenação representada é uma fantasia, um ensaio, ou uma representação do que já foi feito.

Neste jogo de faz de conta, segundo o grupo, não há amor entre os pais e as crianças, revive-se apenas o recalque. Embora haja apenas três atores em cena, eles vivem um repertório diversificado de personagens que também não estão participando diretamente da cena original, incluindo seus pais.

O Máskara – Núcleo Transdisciplinar de Pesquisas em Teatro, Dança e Performance já completou 15 anos de existência e nasceu como uma iniciativa acadêmica dentro da Universidade Federal de Goiás. Entre remontagens célebres já feitas pela companhia, está o espetáculo Quê Onde, do dramaturgo irlandês Samuel Beckett.