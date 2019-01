Magazine Grupo promove aula de yoga gratuita em Goiânia no heliponto do prédio mais alto do Brasil Evento ainda conta com um bate-papo comandado por profissionais de saúde

Integrando a programação da Campanha Janeiro Branco, que alerta para os cuidados com a saúde mental, será realizada uma aula gratuita de yoga neste sábado (26), às 9h30, no heliponto do prédio mais alto do Brasil, o Órion Business & Health Complex, no Setor Marista, em Goiânia. Com vagas limitadas, a atividade será aberta ao público e ministrada pelo professor Pedro ...