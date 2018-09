Magazine Grupo ¿por quá? encerra projeto no Setor Universitário

Última apresentação do projeto Por Acaso_Tardes de Improviso, dos grupos ¿por quá? e Vida Seca, será realizada neste sábado (22), às 17 horas, na Casacorpo. Voltado a pessoas de todas as idades, o evento é gratuito. A apresentação é uma intervenção artística que conduz improvisos na dança e na música com o objetivo de ocupar espaços da cidade. A ideia é provocar danç...