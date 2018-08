Magazine Grupo pernambucano fecha Sonora Brasil em Goiânia Apresentação do Coco de Tebei destaca forma de música popular, que neste ano é tema do projeto

O grupo pernambucano Coco de Tebei (foto) é a atração que encerra em Goiânia, no Sesc Centro, a programação do projeto Sonora Brasil. A apresentação será realizada às 20 horas, no terceiro andar do prédio da unidade, com entrada franca. É preciso, no entanto, retirar ingresso antes do início do espetáculo, já que o espaço do show está sujeito a lotação. A classifi...