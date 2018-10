Magazine Grupo Nômades apresenta 'Beladona' no Teatro Sesc Centro

O Nômades Grupo de Dança apresenta nesta quinta-feira (18), às 20 horas, o espetáculo Beladona (foto), no Teatro Sesc Centro. O enredo destaca a figura de uma flor e um poderoso veneno. Com rápidos e certeiros movimentos, os bailarinos contam a trama com poética dualística. A montagem aponta ainda aspectos emocionais de temas como sedução e traição, entre diversifi...