Grupo mineiro se apresenta pela primeira vez em Goiânia

O grupo mineiro Trio Clandestino realiza sua primeira apresentação em Goiânia para o lançamento do seu segundo CD "Pra Bailá", que acontece neste sábado (10), a partir das 21h na casa de dança Coronel 1889, no setor Sul.

No repertório, além de composições próprias, há também músicas que vieram da influência de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Para quem é adepto do som da sanfona, da zabumba e do triângulo o evento contará com abertura do músico e cantor Kenedy Marçal e, nos intervalos, DJs convidados.

Serviço:

Local: Coronel 1889 (Rua 89, n.110, St.Sul)

Ingresso: R$ 20 (Antecipado) e R$ 30 (na hora)