Magazine Grupo mineiro destaca ancestralidades em peça Cia. Mário Nascimento apresenta musical de dança contemporânea Garrafa Enforcada no Teatro Sesc Centro

A Companhia Mário Nascimento, de Minas Gerais, apresenta nesta quinta-feira (20), às 20 horas, o musical Garrafa Enforcada (foto), no palco do Teatro Sesc Centro. O espetáculo de dança contemporânea é, segundo o grupo, é um mergulho na ancestralidade do gestual do povo brasileiro, com ecos da África, da Península Ibérica e das etnias indígenas. Os valores dos...