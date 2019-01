Magazine Grupo Laheto apresenta espetáculo sobre o mundo do circo em Goiânia

O Grupo Circo Laheto apresenta neste sábado, às 15 e às 17 horas, o espetáculo Circo, Magia e Estripulias (foto) no Teatro Sesc Centro. Indicado para crianças acima de 1 ano de idade, a pela faz uma viagem que tem como fio condutor a música. O texto proporciona ao público entrar de maneira brincante no mundo mágico e fantástico do circo. Canções infantis e adultas, autorais...