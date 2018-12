Magazine Grupo Heróis de Botequim anima antevéspera de Natal com samba Apresentação, no início da noite do Café Nice, será seguida de discotecagem de DJ Fábio Ferrá, também com MPB, rock e pop

Inspirados no famoso grupo Demônios da Garoa, o grupo de samba Heróis de Botequim agitam o domingo do Café Nice neste domingo, a partir das 20 horas, com um vasto repertório que vai de Chico Buarque à Noel Rosa. Para encerrar a noite tem discotecagem com o DJ Fábio Ferrá, que reúne um repertório que vai do samba enredo ao samba rock e de raiz, o MPB, rock ao pop...