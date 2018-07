Magazine Grupo goiano faz apresentação para arrecadar fundos a fim de se apresentar em Portugal O projeto, que reúne boa parte de estudantes carentes, nasceu há três anos no Setor Finsocial

Os giros e saltos exaustivos nos treinos são a prova de que os bailarinos do grupo de dança contemporânea Alma e Corpo estão dando o máximo de si para chegar mais perto do que seria a perfeição. A dedicação nos ensaios é para fazer bonito no festival de Aveiro, em Portugal, que será realizado do dia 19 a 22. Antes da viagem internacional, os jovens bailarinos...