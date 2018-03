Grupo Fernando César e Regional realiza show de choro

O grupo Fernando César e Regional se apresenta na noite desta sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. O músico que lidera o grupo é um dos nomes fortes da cena do choro em Brasília, em um movimento de vários artistas que propõem a junção do gênero com outros estilos musicais. Outra preocupação é preservação e a difusão do choro, motivo pela qual ele criou sa turnê de lançamento do novo CD Tudo Novamente, que chega agora a Goiânia. O show passou inicialmente pelas cidades do Rio de Janeiro, Recife e Brasília.

O artista Fernando César é filho da geração de “chorões” que chegou a Brasília ainda no período da construção da cidade, há cerca de 50 anos. A carreira foi formada paralelamente ao desenvolvimento da cena do choro brasiliense. O grupo Regional, liderado por Fernando César, é formado ainda por Pedro Vasconcellos no cavaquinho, Júnior Ferreira no acordeão, Thanise Silva na flauta transversal e Valerinho Xavier no pandeiro. Os instrumentistas também apresentam individualmente caminhos solos percorridos no universo do choro da capital federal.

SERVIÇO

Show: Fernando César e Regional

Data:

Sexta-feira, às 20 horas

Local:

Teatro Sesc Centro (Rua 15, esq. c/ Rua 19, Centro)

Ingresso:

R$ 8 (comerciários e dependentes), R$ 10 (conveniados),

R$ 11 (meia-entrada) e R$ 22 (inteira)

Duração:

80 min

Classificação:

livre