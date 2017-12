Grupo faz show de tributo a Tim Maia

A Banda Monallizza (foto), famosa por seu tributo a Tim Maia, faz show em Goiânia, a partir das 22 horas, no Bolshoi Pub. O repertório da apresentação será marcado por clássicos do repertório de Tim Maia, desde as faixas românticas, até as mais dançantes, incluindo a fase “Racional” do artista. Não ficarão de fora músicas que marcaram a história do lendário s...