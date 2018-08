Magazine Grupo faz releitura bem-humorada do conto clássico sobre Chapeuzinho Vermelho A história acompanha as trapalhadas de uma peça em que o elenco inteiro deixa o diretor na mão

A companhia brasiliense Celeiro das Antas apresenta neste sábado (11), às 17 horas, o espetáculo infantil Era Uma Vez... Chapeuzinho Vermelho. O texto faz uma releitura bem-humorada do clássico eternizado a partir dos irmãos Grimm. A história acompanha as trapalhadas de uma peça em que o elenco inteiro deixa o diretor na mão. É o que acontece com o Palhaço Toco, que dirige o ...