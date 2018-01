Grupo faz covers de Pink Floyd e The Police no Café Nice

A PR Soul Rock Band é a atração deste sábado, a partir das 23 horas, do Café Nice. Os músicos Paulo Régis, violão e voz, Conrado, baixo e voz, Ismair, guitarras e violões, Paulo César, bateria e voz, prometem uma noite regada a muito rock e pop rock. No repertório canções de artistas consagrados como Bon Jovi, Pink Floyd, The Police, Legião Urbana, além de músicas autorais que farão parte do primeiro CD/DVD da PR Soul Rock Band. O trabalho deve ser lançado ainda este ano. Formada em setembro de 2017, a banda conta com músicos experientes que decidiram se unir para fortalecer a cena pop rock da cidade. Eles já fizeram apresentações com sucesso de público em bares e restaurantes de Goiânia. O couvert custa R$ 20.

SERVIÇO

Show: PR Soul Rock Band

Data: Sábado, a partir das 23 horas

Local: Café Nice (Av. T-11, Quadra 112, Lote 03, 110, Setor Bueno)

Couvert artístico: R$ 20

Informações: 3541-4690