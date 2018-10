Magazine Grupo Experimental de Teatro conta histórias indígenas em espetáculo para crianças Montagem, apresentada no Teatro Sesc Centro, faz parte da programação de festival teatral

O Grupo Experimental de Teatro encena no palco do Teatro Sesc Centro, nesta sexta-feira (5), às 15 horas, o espetáculo Lendas Indígenas (foto). A apresentação fez parte da programa do 1º Festival do Teatro Infantil O Casaco Encantado. A entrada é gratuita, mas é recomendada a retirada antecipada de ingressos por conta da lotação do espaço. A encenação dura cerca d...