Magazine Grupo Experimental de Teatro apresenta peça infantil no Sesc Centro O espetáculo apresenta a mitologia africana como a poética saga de nossos ancestrais

O Grupo Experimental de Teatro apresenta neste sábado (15), às 17 horas, o espetáculo infantil Igi – A Árvore da Vida (foto), no palco do Teatro Sesc Centro. O enredo conta a história de Ojúàre, um jovem rapaz que, para recuperar a saúde e a felicidade de sua mãe, Okanìfé, é aconselhado pelo adivinho da aldeia a encontrar a folha da vida no ponto mais alto da copa da á...