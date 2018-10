Magazine Grupo Empreza leva performances inéditas ao Cabaret Voltaire

O Grupo Empreza realiza neste sábado (20), a partir das 22 horas, o Serão Performático, no Cabaret Voltaire, em Goiânia. A apresentação faz parte da programação do projeto Manga de Vento. De acordo com artista Babidu Barboza, a iniciativa consiste em um conjunto de performances que podem ser apresentadas simultaneamente ou não. No Cabaret Voltaire, o grupo prepa...