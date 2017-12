Grupo de forró pé de serra anima palco do Café Nice

Os forrozeiros do grupo Quatro Mensageiros comandam a noite do Café Nice, nesta quinta-feira, a partir das 22 horas. No repertório, versões que representam a música de grandes nomes que faz parte do patrimônio cultural do Brasil. O grupo surgiu em outubro de 2003, quando um grupo de amigos se reuniam nos finais de semana para ouvir o melhor do forró pé de serra. Cada um dos componentes tocavam em bandas diferentes e sentiram que era hora de formar um quarteto: Novela na zabumba e vocais, Piaba na voz, Zezinho no triângulo e vocais e Japa no acordeão e vocais. Couvert artístico: R$ 20. Avenida T-11, Qd. 112, Lt. 3, n° 110, Setor Bueno.

Flores

Estação Goiânia recebe exposição de orquídeas

Uma exposição de orquídeas está aberta para visitação, das 9 às 19 horas até sábado e até as 14 horas, no domingo. A exposição conta com variedade da planta tida como uma das mais lindas do mundo. Entre as espécies expostas estão Laelia Purpurata, Cattleya, Miltonia, Phalaenopsis, Zygopetalum e até a Oncidium Sharry Baby. Entrada franca. Av. Goiás Norte, n° 2.151, Centro. Informações: 3251-3100.