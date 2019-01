O Grupo Cia. da Sorte, do Distrito Federal, apresenta nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, o espetáculo Cabaré da Nega, no Teatro Sesc Centro. Um grupo de palhaços e uma banda se uniram para uma apresentação de sinfonias de besteiras, afinadas em rir sem dó. Trata-se de um cabaré irreverente, excêntrico, desconhecido internacionalmente, para toda a família, orquestrado pela maestra Madame Froda. Ingressos: R$ 5 (trabalhadores do comércio e dependentes), R$ 6 (conveniados), R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira). Duração: 50 minutos. Classificação indicativa: livre. Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714.

On-line

“Comidaria” ensina a fazer molho de cogumelos com castanha de caju

O Comidaria, programa de receitas on-line do POPULAR, ensina nesta sexta-feira como preparar um molho de cogumelos que vai bem com vários tipos de pratos, de massas a grelhados. Para quem é vegetariano ou vegano, a receita é uma ótima opção, já que seu preparo não inclui nenhum ingrediente de origem animal. Obra da chefe Carol Diniz, o molho é feito à base de castanha de caju e água. Em sua cafeteria, ele é servido sobre um waffle, compondo o prato chamado Waffle Gnomo. A dica da chefe é que os cogumelos não sejam lavados em água corrente, pois se ficarem muito hidratados o sabor não é incorporado. O recomendado é que sejam higienizados com papel toalha. A partir da próxima semana, o Comidaria fica disponível no site do POPULAR às quintas-feiras, a partir das 10 horas.