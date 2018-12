Magazine Grupo Centro Livre apresenta Brasil de Todos os Povos

O Centro Livre de Artes apresenta o espetáculo Brasil de Todos os Povos, nesta terça-feira (4), às 20 horas, no Teatro Goiânia. Por meio de músicas, a peça conta a história da imigração no Brasil, exaltando as qualidades de um País receptivo. Também mostra a influência das diversas etnias e nacionalidades na formação do povo brasileiro. Além dos alunos e professores de música do Cent...