Grupo Bacae apresenta espetáculo de dança inspirado em obra de Platão

O Grupo Bacae Dança apresenta seu novo espetáculo, O Eco (foto), nesta sexta-feira (28), às 19 e às 21 horas, no palco do Centro Cultural UFG. Inspirada na alegoria da caverna de Platão, a montagem foi concebida pelo bailarino e coreógrafo João Paulo Amorim e ressalta contradições e reflexões do jovem do século 21, em tempos de festas e relações vazias. O ingresso custa ...