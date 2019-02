Magazine Grupo As Bahias e a Cozinha Mineira lança nova canção e promete ano intenso

Desde que surgiu com o disco de estreia Mulher, em 2015, o grupo As Bahias e a Cozinha Mineira tem mantido um ritmo de trabalho intenso, que coloca a banda – formada pelas cantoras Assucena Assucena e Raquel Virgínia com o músico Rafael Acerbi – como nome forte da MPB a cada ano. Em 2019, não será diferente, o trio está de volta com uma canção inédita, Das Estrela...