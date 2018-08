Magazine Grupo Arte em Cena apresenta clássico “Saltimbancos” A apresentação será às 17 horas deste sábado (25), no Teatro Sesc Centro

O grupo Arte em Cena anima o palco do Teatro Sesc Centro, às 17 horas, neste sábado (25), com o espetáculo infantil Saltimbancos (foto). A peça narra a história do encontro de quatro animais – um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata – que, por causa de maus tratos, fugiram de seus patrões. Juntos, eles percebem que conseguirão superar as dificuldades. Can...