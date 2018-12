Magazine Grupo apresenta texto com reflexão sobre processos migratórios Espetáculo Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores – Auto do Migrante será apresentado nesta quarta (5) no Zabriskie Teatro

O grupo de teatro do projeto Ciranda da Arte apresenta nesta quarta (5) e quinta-feira, sempre às 20 horas, no Zabriskie Teatro, o espetáculo Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores – Auto do Migrante. A montagem compõe um painel épico do homem e da mulher migrantes. Seis atores, com elementos mínimos de cena, respondem pelos inúmeros personagens que apresentam ...