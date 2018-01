Grupo apresenta peça com linguagem circense

A Cia. Novo Ato encena nesta sexta-feira, às 18 horas, no Parque Vaca Brava, o espetáculo de rua Raicés. Fruto de intercâmbio com o mestre do teatro de rua Chicão Santos, de Porto Velho (RO), o projeto destaca músicas cujas letras são do compositor Pedro Antonio. Os trabalhos contam a saga de personagens que abordam o jogo entre a relação ator e personagem. A apresentação, realizada a céu aberto no parque do Setor Bueno, tem entrada gratuita.

No enredo, os atores vão se transfigurando e revelando seus personagens. O Poder (Sharles Gomes) incomodado com Raicés (Luiz Cláudio), pois ele está transformando a cabeça do povo, conta com ajuda de seu assessor Itamar (Samury Campos) e da sedutora e ingênua Artemiza (J. Muriel) para capturar o rival. Deusmira (Marília Ribeiro), mulher curada por Raicés, o adverte da maligna trama.

De acordo com os produtores, o espetáculo pretende proporcionar uma reflexão acerca das relações de poder e propõe para o espectador autoquestionamento sobre o que gostaria de manter em sua própria vida. Também segundo os artistas, o processo de montagem do espetáculo foi intenso e vigoroso, proporcionado a assimilação de conhecimentos de técnicas de teatro de rua e suas especificidades.

Nos espetáculos, os artistas apresentam técnicas como perna-de-pau, malabares, tecido, bambolê, manipulação de varas. Os atores também fazem a música instrumental ao vivo. A direção é de Chicão Santos, com texto de Marília Ribeiro, figurino de Zé Pereira e fotografia de Valéria Aires.

SERVIÇO

Espetáculo: Raicés

Grupo: Cia. Novo Ato

Data: Sexta-feira, às 18 horas

Local: Parque Vaca Brava, Av. T-10, S. Bueno

Entrada franca