Grupo apresenta infantil no Parque Campininha das Flores

A companhia teatral Oops!... apresenta nesta quarta-feira (21) o espetáculo Encantos, no parque Campininha das Flores, às 18 horas. Sob direção de João Bosco Amaral e produção de Sol Silveira, a peça apresenta a história de uma menina que possui um pássaro como seu melhor amigo. O pássaro não fica preso em uma gaiola, mas ele sempre visita a menina, levando novas histórias e a encantando.

Inspirada no livro de Rubem Alves, A Menina e o Pássaro, a peça trata de amizade, separação, o egoísmo e a diversidade de maneira lúdica, a partir da linguagem do ator narrador e da técnica do clown, utilizando algumas técnicas circenses para as cenas. Segundo o grupo, Encantos são gestos, frases, ou até mesmo poções mágicas capazes enfeitiçar algo ou alguém, mas pode também despertar grande admiração, atração ou fascínio. A produção é pensada para crianças de todas as idades.

O grupo está com projeto de circulação em andamento e está fazendo uma série de apresentações por várias partes da cidade. Nesta sexta-feira, as apresentações seguem com os espetáculos Olho e Gato Preto, inspirados nos contos de Edgar Allan Poe. No domingo, o espetáculo destacada será Pequeno Príncipe. A entrada é franca em todas as apresentações.

SERVIÇO

Espetáculo: Encantos

Grupo: Cia. Oops!..

Data: Quarta-feira, às 18 horas

Local: Parque Campininha das Flores (Rua dos Missionários, Setor Rodoviário)

Informações: 4141-0500

Entrada franca