Grupo apresenta espetáculo para adolescentes

A Cia. de Dança Corpo Composto vai apresentar nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc o espetáculo AdoleSendo (foto), voltado ao público adolescente. O cenário é o ambiente escolar. Em cena são vistas relações dentro e fora da sala de aula. São situações que, segundo a companhia, refletem os condicionamentos que permeiam essa fase da vida. O trabalho é fruto de um projeto de pesquisa que envolve estudantes de ensino médio do IFG. Ingresso: R$ 8 (comerciários), R$ 10 (conveniados), R$ 11 (meia-entrada) e R$ 22 (inteira). Rua 15, c/ Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.