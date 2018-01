Grupo apresenta clássicos “João e Maria” e “O Pequeno Príncipe” no Sesc Centro

A Cia. Flor do Cerrado volta em dose dupla neste semana ao palco do Teatro Sesc Centro, com duas releituras de clássicos do repertório literário voltado ao público infantil. A primeira apresentação, nesta quinta-feira, às 17 horas, remete ao conto de fada João e Maria (foto). A segunda montagem está marcada para o mesmo horário, mas na sexta-feira, e viaja pela obra mais conhecida do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe.

Na apresentação desta quinta-feira, o texto abre a abordagem da releitura com acontecimentos dos dias atuais. João e Maria adoram brincar, mas um dia, desobedecendo a sua mãe, resolvem visitar no porão de sua casa. A aventura começa quando eles abrem o baú de velharias. Agora, no mundo da imaginação, eles vão viver uma aventura emocionante, divertida e educativa que pretende encantar a todos os participantes na plateia. Classificação etária: livre. Ingressos: R$ 5 (comerciários e dependentes), R$ 6 (conveniados), R$ 7 (meia-entrada, público geral) e R$ 14 (inteira, público geral). Valores referente a cada espetáculo. O Sesc Centro fica na Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.