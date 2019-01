Magazine Grupo Acorde7 Blues se apresenta no palco do Teatro Sesc Centro Banda passeia pelas diversas vertentes do blues em show que comemora seis anos de carreira

O Grupo Acorde7 Blues Band é a atração desta sexta-feira, às 20 horas, no palco principal do Teatro Sesc Centro. Com o show Acorde 7 Total, a banda comemora seis anos na estrada. No repertório traz toda a trajetória, desde as primeiras composições até os sucessos recentes, e explora as vertentes mais conhecidas do ritmo no qual é especializada como o chicago blues...