Magazine “Gritos e Sussurros”, o fio entre vida e morte

Cruel é escolher uma favorita entre as obras-primas de Bergman. Gritos e Sussurros, no entanto, parece a mais completa tradução de um percurso de imersão na alma humana levada a cabo pelo diretor. Não é que seja apenas um filme complexo. Mais do que isso, é obra de quem tateia algo que nem o autor compreende muito bem. Em poucas palavras – o mistério da vida e da morte. Po...