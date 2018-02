Grito Goiânia 2018 celebra a força do stoner rock, dos vocais femininos e da aglutinação musical

As delícias acaloradas do axé 90 da Banda Trenhêra, o stoner endurecido da Rollin Chamas, o pop melódico da Components ou o maculelê ritmado das mulheres do Cocada Coral. Tem de tudo na programação do Grito Goiânia 2018, que começa nesta sexta-feira (9), numa maratona por diferentes gêneros musicais, que se prolonga até a segunda-feira de carnaval. Com shows intercalados em dois espaços específicos - a Toca Coletivo e a Roxy Pub -, as apresentações revelam o movimento de festivais e mostras de música que ocupam pontos específicos de entretenimento da cidade.

Em sua 12ª edição e como uma das alternativas habituais para quem quer deixar de lado os bloquinhos que pipocam por Goiânia, o Grito Goiânia - antigo Grito Rock - convida o público para deixar de lado as amarras estridentes do rock e se aventurar nas possibilidades da música autoral. Como se fossem dois palcos diferenciados, cada ponto do evento apresenta uma programação específica: enquanto na Toca Coletivo os shows mesclam axé, samba, coco com rock, na Roxy Pub as apresentações caminham para um rock mais afirmativo ao lado de funk e música eletrônica.

“Estamos adequando o formato do Grito Goiânia a uma nova realidade do carnaval de Goiânia, que finalmente parece estar ocupando a cidade nessa data tão importante culturalmente. O festival é pioneiro nessa ocupação com uma folia mais plural”, aponta o coordenador do projeto, o produtor João Lucas Ribeiro. Segundo ele, o foco da programação segue focada no apelo da diversidade musical, abrindo caminhos e espaços para novas bandas, ao lado de antigas conhecidas do público.

O destaque do line up fica por conta dos brasilienses da banda Lupa, quinteto que recentemente lançou o álbum de estreia Lupercália, com um rock alternativo e maduro em refrões afirmativos e letras ácidas. O disco passeia pela temática sobre sexo, inspirado em um festival pagão relacionado a fertilidade. Também pretende quebrar tabus sobre relacionamentos e falar de assuntos até então “proibidos”. Todo o álbum faz trocadilhos sexuais com tons bem-humorados.

Festa

Ao lado de atrações pouco conhecidas pelo público, como a Lupa, a programação do Grito Goiânia também apresenta shows de grupos já revistos anteriormente, como a Rollin Chamas. Dona de um dos grandes sucessos do popular stoner rock da cidade, a banda faz sátiras à cultura popular de Goiás, com letras recheadas de brincadeiras e piadas sobre o cotidiano do goiano em canções como Revolução, Calango e Pic Nic Vaca Brava. “É um dos grandes destaques do line up desse ano, já que a Rollin Chamas está de volta para a cena de rock alternativa”, pontua Ribeiro.

SERVIÇO

Evento: Grito Goiânia 2018

Data: Desta sexta-feira (9) até segunda-feira (12)

Ingressos: Roxy Goiânia - Sem lista: 23h à 1h: R$ 20 / Após, R$ 30; com Lista: 23 à 1h: R$ 15 / Após R$ 25. A Toca Coletivo - Ingressos: R$ 10 até às 21 horas / R$ 15 reais após

Classificação etária: 18 anos