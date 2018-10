Magazine Gravações de 'Guardiões da Galáxia 3' não devem começar antes de 2021 O novo capítulo da franquia ainda não tem data de lançamento

Depois do afastamento do diretor James Gunn, o filme Guardiões da Galáxia 3 teve sua estreia adiada pela Disney/Marvel Studios. Segundo a Production Weekly, o longa, que ainda não teve um substituto designado para o cargo de Gunn, deve ter a produção iniciada apenas em fevereiro de 2021. Com o título Hot Christmas, o roteiro da produção continua as...