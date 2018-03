Grande sertão de Bariani Ortencio

“Existem dois tipos de bobos: o que empresta livros e o que devolve”, brinca o escritor Bariani Ortencio, de 94 anos, que guarda todo o seu acervo milimetricamente catalogado há mais de três décadas em sua biblioteca pessoal, na residência de traços modernistas em que ele vive, vizinha à Praça Cívica, em Goiânia. O autor agora se prepara para relançar três de suas primeiras publicações, em uma coletânea especial intitulada Ciclo do Sertão (Trampolim), com os títulos: O Que Foi Pelo Sertão, Força da Terra e Sertão: O Rio e a Terra. O lançamento ocorre hoje, às 18h30, na Livraria Leitura, no Goiânia Shopping.

A tríade literária faz um passeio por entre a história, identidade, cultura de Goiás e, principalmente, na formação urbanística e social de Goiânia, capital em que Ortencio chegou em 1938, quando tinha 15 anos, vindo de São Paulo. Considerada uma cidade moderna, um eldorado no meio do sertão do Centro-Oeste, Goiânia é o principal alvo do escritor. Ao longo das décadas, ele viu o Centro eclodir no estilo art déco, acompanhou as mudanças sociais da época e observou a chegada de pessoas de diferentes regiões para o “município das novas oportunidades”.

Nos livros, formados por contos e narrativas que recontam fatos e causos de Goiás, Bariani reafirma a preservação e reconhecimento de sua trajetória literária como escritor. O sertão, o calor e o sol forte ajudam na condução das histórias, em que o autor reabre discussões sobre o valor do planalto central brasileiro para o processo de ocupação do País.

“São três das minhas primeiras obras que já não se encontravam mais nas prateleiras. Com a reedição, num projeto gráfico arrojado, é possível acompanhar as histórias do ciclo do sertão”, explica.

Para alguns, esperança, para outros, um verdadeiro inferno. A dicotomia nos personagens e nas imagens de uma nova terra é reiterada nos livros. Todo o vocabulário, por exemplo, é apresentado de forma regional para que o leitor embarque numa viagem ao centro do Brasil. O autor também fala sobre culinária típica, folclore e música, que serviria de pesquisa para publicações futuras, como Cartilha do Folclore Brasileiro (1997), Dicionário do Brasil Central (1983) e Medicina Popular do Centro-Oeste (1994).

“Os livros recontam uma memória de um outro tempo em que Goiânia caminhava para um futuro distante e com diferentes passagens”, explica Bariani, que ainda tem mais dez livros prontos para serem publicados. E tem de tudo: ficção científica, crime policial, educativo, gastronomia, medicina popular, contos regionais. O autor espera o chamamento de editoras ou a comercialização por meio da Amazon, a gigante do e-commerce que praticamente criou um modelo de negócios com vendas on-line, com foco inclusive nos e-books. “As pessoas agora compram livros de outras formas. É importante acompanhar as mudanças”, pontua.

Bariani também está com um roteiro pronto para ser levado para as telas do cinema. Intitulada Aventura no Araguaia, a história em formato de longa-metragem narra as desventuras de um menino de rua de Goiânia e de um indiozinho pelas margens do Rio Araguaia. O escritor já tem até diretor para rodar o filme. “Está tudo pronto. Hoje mesmo revisei o roteiro para colocá-lo numa linguagem mais coloquial. Temos o diretor e o financiamento em dinheiro. A proposta é gravar ainda neste semestre”, revela.

Modernista

O autor viveu todo o esplendor da criação da então nova capital de Goiás nos anos 30, 40 e 50, quando Goiânia ainda era a promessa do Centro do País. De acordo com ele, atualmente Goiânia é uma cidade em que não falta nada. “Cada bairro tem sua funcionalidade própria. São vários municípios num só. O desrespeito à história está no Centro, com a descaracterização das suas fachadas, de sua memória. É um crescimento muito rápido, mas que precisa ser observado com atenção”, pondera.