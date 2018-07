Magazine Grande homenageada da mostra Manga de Vento, bailarina Carmen Werner se apresenta na UFG Apresentação ocorrerá nesta sexta-feira (27)

Quem acompanha a trajetória e assistiu, no final de 2016, à paralisação das atividades da Quasar Cia. de Dança, uma das companhias mais expressivas do País, pode até pensar que não há lugar para a dança contemporânea por aqui. Mas programações culturais que desembarcaram na cidade recentemente são uma espécie de luz no fim do túnel. É o caso, por exemplo, da Paralelo 16...